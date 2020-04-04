人氣選物店 x 潮牌　「虎」中作樂

以頂級工藝及圖案精細見稱的波斯地氈可能好多人都認識，但被譽為比老虎更珍貴罕有的西藏虎氈（織出老虎圖案的地氈，並不是直接割下虎皮做的地氈）你又有冇聽過？這種將老虎圖案融入地氈上的傳統工藝據說早於19世紀已經出現於西藏，而且只有宮廷、寺院及貴族先可以使用。西藏虎氈、波斯地氈及土爾其地氈更被列為世界三大名氈，產自上兩個世紀的古舊珍品西藏虎氈現時已經冇可能再搵得到，就算真係畀你咁好彩搵到都必定索價極高，所以一直以來都有不少品牌去推出復刻版的西藏虎氈。

隨着人氣選物店432HZ迎來開業1周年大日子，本地原創品牌RAW EMOTIONS特別推出一款參照西藏虎氈所設計的Ugly Tiger Rug作為限定單品，並只限於432HZ店內發售。以往RAW EMOTIONS所推出的Tibetan Tiger Mascot Rug設計都從傳統西藏虎氈擷取靈感，將老虎兇猛形態如實呈現，但是次RAW EMOTIONS for 432HZ Ugly Tiger Rug就一改傳統，換上畫風有趣而且富玩味的老虎圖案作設計，同時為顧及香港家居面積偏細關係，所以特別推出Size S（100 x 50cm）及Size M（150 x 75cm）兩種尺碼滿足不同空間需要。