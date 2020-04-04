暫避美容院　安坐家中做Facial

最近疫情如此嚴重，去美容院做Facial要脫下口罩，始終不太安全。但是這段時間頻頻戴口罩，對皮膚總有些影響，那不如試試在家做Facial，自己化身美容師，自己皮膚自己救？要在家中做Facial首先我們要了解一下大概有甚麼步驟，然後要買相應的產品，以下面我們就逐一講解一下。

【第1步：深層清潔】

日常的清潔當然不可馬虎，卸妝、潔面要做到足，如果配合潔面儀就可以有更好的清潔力。其次，要做深層清潔要去角質，去除老舊的死皮和細胞，防止堵塞毛孔。去角質後可以配合清潔面膜，把毛孔污垢吸出來，最後再用粉刺針把浮出來的白頭、黑頭挑走。某些美容院會使用韓式小氣泡的機器來配合進行這一步，現在坊間也推出不少家用韓式小氣泡機器，不妨因應個人所需的潔淨力度選購。

【第2步：收縮毛孔】

清潔毛孔之後也要把毛孔收起來，皮膚才會更緊緻和細膩。除了利用具收縮毛孔功效的化妝水配合化妝綿濕敷10~15分鐘外，也可敷具同一功效的面膜。

【第3步：為肌膚補水】

使用有補濕功效的面膜或塗抹式面膜，如果上一步也是用面膜去收縮毛孔的話，不妨在這一步使用塗抹式面膜，來一個三文治面膜法，先敷5分鐘紙質面膜，脫下來塗上塗抹式面膜，再把面膜紙貼回去。洗乾淨後可以再拍上化妝水。

【第4步：按需要選擇精華】

精華有不同的針對性功效，例如去痘、美白、補濕、淡斑或提拉等。當然也可以分區使用不同的精華，或按個人需求選用多種功能精華。想效果更理想，不妨配合使用美顏導入儀，令肌膚更充分吸收養分。另外，要定期用眼部精華配眼膜，修護脆弱的眼周肌膚。

【第5步：鎖住水分】

鎖水是最後一步，可先用面霜或乳液為肌膚建立水分屏障，發揮鎖水功效；肌膚飲飽水後，自然不會積聚過多污垢。之後再加一層睡眠面膜，就可以為肌膚充電。

【美容小技巧】

除了借助美容院的彩光儀器來改善肌膚問題外，現時坊間不少家用美容儀都具備導入和彩光美肌的功效。而這些家用美容儀或產品的好處：是由自己操作，加倍衞生；而且只是將原先花費在美容院的錢，入手上述可重複使用的產品，計落條數相當划算呢！