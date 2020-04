【酒遍天涯】《Burgundy與拿破崙》（上）

前陣子因為一位年輕才俊朋友三十歲生日,被邀請出席慶祝飯局,習慣帶朋友出生年份的酒去贈興,所以我帶上一瓶1990年的Burgundy赴會。出席飯局的其餘幾位年輕朋友我只認識一半,當朋友介紹我為一名Wine Collector (葡萄酒收藏家),我自然一如以往招牌式回應:「男人買酒如女人買手袋一樣,都總是買多個需要的;都是豐儉由人,數百元的有、數十萬元的也有,而且各有所好,不過總有些品牌大部分人都愛;每次出席飯局前總是左選右選,總拿不出主意來;今次我就隨意拿了一瓶90年的Chambertin ……」一位新朋友一見此瓶便立刻展示他的葡萄酒知識:「哇 ! 1990是Superb Vintage法國葡萄酒超級靚年!Chambertin更被譽為“King of Wine”呢,my all time favorite!」這個三十來歲的年輕人除了表示他“懂酒”外,亦跟別人說明他喝酒的品味。須知道普通一瓶Chambertin也要數千元,較好的也要上萬 ,多人追捧的要數萬元一瓶(一定標準六杯,一杯接近一萬元 ,一口也要一千數百元呢!)我只有順應這位富貴新朋友,禮貌地回應一句:「You have an expensive taste!」心想我在你這個年紀的時候,也只是喝些數百元一瓶的葡萄酒呢!如今的年輕人真是了不起、萬千寵愛在一身、令人羨慕不已。誰不知他再補充一句時,就露餡了!「聽說拿破崙(法國皇帝1804至1815間在位)最喜歡的就是Burgundy的葡萄酒,他打仗的時候也是一桶桶的Gevrey-Chambertin<*註>帶上戰場啊!可是Gevrey-Chambertin只是village wine(村酒)應該不夠Chambertin這Grand Cru(特級田)的酒好喝吧?」他說的話旁人聽來頭頭是道,沒有甚麼不對的地方,所以我便沒有接下去,亦沒需要在那環境下補充甚麼。但他這句話盡顯他的葡萄酒知識來自Wine Shop及賣酒的經紀,可以說是門外漢一名。究竟為甚麼?下期再續。

Chill Sir Profile:

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。(查詢:chillsir@outlook.com)