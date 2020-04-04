【酒遍天涯】《Burgundy與拿破崙》（上）

前陣子因為一位年輕才俊朋友三十歲生日，被邀請出席慶祝飯局，習慣帶朋友出生年份的酒去贈興，所以我帶上一瓶1990年的Burgundy赴會。出席飯局的其餘幾位年輕朋友我只認識一半，當朋友介紹我為一名Wine Collector (葡萄酒收藏家)，我自然一如以往招牌式回應：「男人買酒如女人買手袋一樣，都總是買多個需要的；都是豐儉由人，數百元的有、數十萬元的也有，而且各有所好，不過總有些品牌大部分人都愛；每次出席飯局前總是左選右選，總拿不出主意來；今次我就隨意拿了一瓶90年的Chambertin ……」一位新朋友一見此瓶便立刻展示他的葡萄酒知識：「哇 ！ 1990是Superb Vintage法國葡萄酒超級靚年！Chambertin更被譽為“King of Wine”呢，my all time favorite！」這個三十來歲的年輕人除了表示他“懂酒”外，亦跟別人說明他喝酒的品味。須知道普通一瓶Chambertin也要數千元，較好的也要上萬 ，多人追捧的要數萬元一瓶（一定標準六杯，一杯接近一萬元 ，一口也要一千數百元呢！）我只有順應這位富貴新朋友，禮貌地回應一句：「You have an expensive taste！」心想我在你這個年紀的時候，也只是喝些數百元一瓶的葡萄酒呢！如今的年輕人真是了不起、萬千寵愛在一身、令人羨慕不已。誰不知他再補充一句時，就露餡了！「聽說拿破崙（法國皇帝1804至1815間在位）最喜歡的就是Burgundy的葡萄酒，他打仗的時候也是一桶桶的Gevrey-Chambertin<*註>帶上戰場啊！可是Gevrey-Chambertin只是village wine(村酒)應該不夠Chambertin這Grand Cru(特級田)的酒好喝吧？」他說的話旁人聽來頭頭是道，沒有甚麼不對的地方，所以我便沒有接下去，亦沒需要在那環境下補充甚麼。但他這句話盡顯他的葡萄酒知識來自Wine Shop及賣酒的經紀，可以說是門外漢一名。究竟為甚麼？下期再續。

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）