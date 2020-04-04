Volkswagen Car2X　潛在駕駛風險隨時Update

透過車與車之的無線連接互聯、互通路面資訊及作出警示提醒的Volkswagen Car2X科技，會率先搭載於全新第 8 代 Golf身上。（互聯網）

車與車之間可以互相聯繫，互通資訊，互換即時路面訊息，例如：剛經過的路面前方有靜止車輛、有車輛着了死火燈、撞車、塞車、有修路或改道等，有了它很大程度上避免或減少交通意外發生，實是不錯。

早年其實不少車廠都極積開發這種科技，像Volkswagen的Car2X。此創新安全科技還獲得歐洲新車安全評價機構(Euro NCAP)的高級別安全大獎肯定。

Volkswagen的Car2X科技主要透過車與車之的無線連接互聯，互通路面資訊，需要時作出警示提醒，並會率先搭載於全新第8代Golf身上。

全新Golf標準配備Wi-Fi p無線系統，能於方圓800m範圍內其他同具備此系統的車輛無線互聯，互通即時道面資訊，例如：臨時改道，甚至是突發路面情況，交換定位數據和資訊，並能在幾毫秒內互相警告路面潛在的危險或基本交通訊息。據德國ADAC測試，系統通常在即將發生事故之前的10~11秒會做出提醒，有助減少意外發生。暫時此系統會行車時速80km/h或以上才啟用，不久的將來才會進一步適用於城市內駕駛。