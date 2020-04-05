生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 別抱怨工作的困難度比別人高，如果你是上進的人，會是求之不得的。

牛：→ 今天適宜做中間人，一些看似告吹的事情，經你協調後，雙方達成共識。

虎：↓ 工作虛耗了你不少的能量，結果吃力不討好，令你氣餒。紅色有助運氣。

兔：→ 要謹言慎行的一天，可能會因一句無心的玩笑，而演變為嚴肅的問題。

龍：→ 宜穩健處理財務上的事宜，若遇到障礙重重，即代表時機未熟，別勉強。

蛇：↓ 做事不要先作出承諾，要看清形勢是否可行，慢慢做總比做錯的好。

馬：↑ 這天適宜穿淺色套裝及戴紫晶頸鏈，會為你帶來不錯的社交和桃花運。

羊：→ 今天會得到貴人的相助，一切計劃可望順利過關，要小心小人之妒忌。

猴：↓ 是日沖煞，注意飲食，不留神會出現腸胃不適，病從口入要小心提防。

雞：→ 為愛侶帶來一些驚喜，使二人平淡的生活重燃愛火花，大家也開心的。

狗：↑ 社交運上升中，志趣相投拉近彼此距離，今天有很大機會交上良師益友。

豬：★ 即使遇上難題也能找到解救良方，人氣旺盛的話，所遇到的都是貴人。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌