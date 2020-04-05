入廚除咗煮幾味，唔少人都會試吓製作難度高少少嘅甜點，齊齊跟IG@foodwithfeeling學煮一道純素肉桂冬甩，為沉悶生活添加一點甜。

做法是先以杏仁奶和堅果牛油代替牛奶和牛油，加入香蕉蓉和楓糖漿作調味，之後再將麵粉、肉桂粉等粉狀食材過篩到混合物內拌勻成粉漿，最後放入唧袋唧入冬甩模具內烤焗；取出烤焗好的冬甩輕輕蘸上混合了糖的肉桂粉便完成。鬆軟香甜的純素冬甩，散發濃濃的肉桂香氣，配一杯咖啡或茶，是不錯的下午茶點。

材料：

麵粉 1杯

蘇打粉 半茶匙

發粉 1茶匙

鹽 少許

肉桂 半茶匙

楓糖漿 1/4杯

杏仁奶 半杯

堅果牛油 3湯匙

雲呢拿香油 1茶匙

蕉 1隻

肉桂裝飾材料：

糖 半杯

肉桂粉 半湯匙

噴霧油（Cooking Spray） 少許

做法：

1.香蕉壓成蓉。

2.加杏仁奶、雲呢拿香油、楓糖漿和堅果牛油拌勻。

3.隔篩放上麵粉、蘇打粉、發粉、肉桂，篩入混合物成麵糰。

4.將麵糰放入冬甩模具內，以攝氏180度焗15至20分鐘。

5.肉桂裝飾中的肉桂粉和糖拌勻，冬甩表面噴上噴霧油，蘸滿肉桂糖粉便成。