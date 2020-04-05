純素冬甩其實唔難整
2020年04月05日 12:00
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純素冬甩其實唔難整（互聯網）
入廚除咗煮幾味，唔少人都會試吓製作難度高少少嘅甜點，齊齊跟IG@foodwithfeeling學煮一道純素肉桂冬甩，為沉悶生活添加一點甜。
做法是先以杏仁奶和堅果牛油代替牛奶和牛油，加入香蕉蓉和楓糖漿作調味，之後再將麵粉、肉桂粉等粉狀食材過篩到混合物內拌勻成粉漿，最後放入唧袋唧入冬甩模具內烤焗；取出烤焗好的冬甩輕輕蘸上混合了糖的肉桂粉便完成。鬆軟香甜的純素冬甩，散發濃濃的肉桂香氣，配一杯咖啡或茶，是不錯的下午茶點。
材料：
麵粉 1杯
蘇打粉 半茶匙
發粉 1茶匙
鹽 少許
肉桂 半茶匙
楓糖漿 1/4杯
杏仁奶 半杯
堅果牛油 3湯匙
雲呢拿香油 1茶匙
蕉 1隻
肉桂裝飾材料：
糖 半杯
肉桂粉 半湯匙
噴霧油（Cooking Spray） 少許
做法：
1.香蕉壓成蓉。
2.加杏仁奶、雲呢拿香油、楓糖漿和堅果牛油拌勻。
3.隔篩放上麵粉、蘇打粉、發粉、肉桂，篩入混合物成麵糰。
4.將麵糰放入冬甩模具內，以攝氏180度焗15至20分鐘。
5.肉桂裝飾中的肉桂粉和糖拌勻，冬甩表面噴上噴霧油，蘸滿肉桂糖粉便成。