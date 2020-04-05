好仙氣！清新復古花卉春裝

花卉圖案是Marimekko最具代表性的設計，如果閣下都是品牌花花圖案的粉絲就要注意，事關今個春夏品牌索性向花卉圖案作出致敬，以歌頌花朵作主題，配合六、七年代懷舊風格，設計出充滿春日生氣又帶點仙氣的新裝。

花卉圖案當然不少得招牌的Unikko圖案，而設計師Lotta Maija Paananen亦特別設計了3款全新印花，包拾以不同大小形狀花朵組成的Herbaario印花及茂盛的花卉圖案Tahtiniitty及Tuulahdus，讓女生的春夏衣櫥化身成春意盎然的庭園。

品牌設計團隊同時從攝影大師Irving Penn於1980年代出版的相集《Flowers: Photograph》中得到啟發，精選從1960年至1970年代與Irving Penn攝影集配襯的印花元素，再以現代物料包括Organza去表現牡丹（Pioni）的脆弱縐褶紋理，配合富活力的紅、黃及綠色，帶出夏日氣息。服裝剪裁也貫徹這復古風格，以品牌常用的鬆身剪裁，設計出多款上衣、連身長裙及百褶裙，輕盈薄身的質料，散發清新仙氣。