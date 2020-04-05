三界五行：福在心裏　也在口中

有些人，每遇阻滯、困難、變更、挑戰，不是積極面對，而是抗拒，因而產生抗逆的負能量，失去第一時間的正確反應，不難的也變難，難的變得更難，如果習慣成自然，命運一定不好，這就是「性格決定命運」。

舉個例子：上司交任務，積極反應是：「好，明白，無問題，請放心，一定搞掂。」爽快履行新任務，省去糾纏、抗拒、討價還價的時間，樂觀開心，會刺激鬥志，有心有力，事情一定較易辦妥，即使偶有失手，你在做，上司在看，根據你的一貫表現，較容易得到諒解。另一種反應是消極的：「死啦，又要做。」「我不知道是否識做？」「能不能夠完成任務，我無把握啊。」其實，不管你怎樣說，這任務你都要執行。或者你只是心中說，口沒說，但你的猶豫已反應在臉上，上司看在眼裏，記在心裏，以後還會給你機會嗎？

口與心是相通的，口可以帶動心，心也可以帶動口。平時多講積極的話，可以增強自信心，順境乘風破浪，逆境克服困難。工作難也要做，容易也要做。日子開心也要過，不開心也要過。為何不樂觀積極面對，做好每一件事，過好每一天呢？

人生是一個過程，經歷不同，終點一樣。活在當下，享受過程，是一種福氣，因為惜福，所以就有福，口快樂，心快樂，超越了富貧貴賤。這福氣是自己修來的。反過來說，常講晦氣話，就是泄了自己福氣。由此可見，嘴巴，是好運的氣口，改口就是改運。

方向宇