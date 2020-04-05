英日重磅聯乘　大玩East Meets West

一直被設計師們視作靈感泉源的街頭文化，向來都是以美國為尊，由滑板運動、塗鴉藝術以至街牌服飾等大多數最出名的，都是出自美國東西兩岸。從90年代紅到今時今日，更由潮界一直殺到入時裝界的Stussy及Supreme亦是正宗美牌。而近年唯一人氣足以跟這些殿堂級品牌拗手瓜，又並非美國出品的可能只得英國街牌PALACE。

十年間爆紅

由Lev Tanju及Gareth Skewis於2009年創立的英國街牌PALACE，以一個錯視三角形（Penrose Triangle）作為品牌標誌，由最初籍籍無名於英國Supreme Store店內寄賣，到自立門戶於倫敦開專門店並受歐美日潮人追捧，以至及後更於紐約、洛杉磯及東京插旗開海外專門店，都只是十年間的事情，其實力及人氣亦得到adidas Originals及Ralph Lauren肯定邀請推出聯名系列。是次就連日本牛仔服品牌EVISU都首度與PALACE聯手打造限量系列，將兩牌最代表性的設計元素結合，從而創作出糅合東西方潮流文化合的聯名設計。

滿足兩牌粉絲

系列中主打的Denim Jacket及Denim Jeans均採用13.5oz的高質原色牛仔布打造，並加入了創新的多口袋設計及EVISU標誌性海鷗Logo，以豐富的視覺效果凸顯街頭文化不拘小節的率性態度。另聯名版本的連帽衞衣及圖案上衣，則分別用上475g全棉抓毛面料及220g針織面料製作，手感柔軟且透氣舒適。兩者分別配上巨大的EVISU海鷗標誌及PALACE三角形標誌作為辨識度高的圖案設計，相信可以一次過滿足到追捧兩牌的支持者。