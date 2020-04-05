「貪」字惹的禍　騷擾陰地畀鬼搞

無論你去鄉郊是為了行山或拜山，總有機會遇上金塔，作為往生者的安息之處，當然不應作出騷擾或破壞，奈何有人不知天高地厚，竟因貪心和貪玩而犯禁，被送官究治之餘，更加畀「鬼」搞，真可謂攞嚟賤！

【偷人骨招致鬼壓床】

話說約12年前，有位青年到上水警署自首，聲稱與同黨到墓地挖人骨，之後便撞邪，晚晚畀鬼壓，當時其雙眼滿布紅筋，精神似陷入崩潰，當值警員聞訊後也嚇了一跳……

原來這位青年與友人膽粗粗到粉嶺蝴蝶山尋找金塔，打算偷取人頭骨來販賣，充當經泰國高僧開光的和合人頭骨，結果在其中3個金塔內檢走了兩男一女的人頭骨。事後，該青年晚晚發噩夢，更聲稱畀鬼壓，幾乎搞到精神錯亂，終受不住而自首求饒，而其同黨更曾回到墳前跪拜懺悔，希望被觸怒的鬼魂能放過他。據堪輿學家表示，先人在輪迴前，會借用陰地作為居所，如果有人砸毀金塔，先人受到騷擾，確實有可能向破壞者報復，包括在夜間作出煩擾，令對方不得安寧。

【打爛金塔人鬼共憤】

除了因一時貪念而誤招鬼魂外，2016年又有兩名貪玩的青年聲稱誤信「撞鬼轉運」之說，於是拿着鐵棍在天水圍近沙江圍後山打爛多個擺放先人骸骨的「金塔」，甚至大不敬地向山墳撒尿，原本希望藉此「見吓鬼」，卻惹禍上身，觸怒了村民，最終二人被警員擒獲。