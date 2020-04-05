《動物森友會》　宅在家賞櫻花

集合啦！動物森友會》舉行為期11日的櫻花祭典，由4月1日至4月11日，4月7日更有「櫻吹雪」。（互聯網）

受到疫情的影響，個個都選擇留在家中，煲劇、玩遊戲自然是宅男、宅女的首選。於這段時間任天堂Nintendo Switch推出的 《集合啦！動物森友會》又名《動物之森》遊戲，就正正適合大家消磨時間，而且大受玩家歡迎；它亦不負玩家對它的喜愛，在今年的櫻花季來臨之際，在遊戲中推出為期11日的櫻花祭，讓玩家可以安坐家中就能欣賞櫻花，彌補呢段時間不能出遊的遺憾。

櫻花祭典期間，遊戲內的所有「闊葉樹」 都會轉換成漂亮的櫻花樹，玩家收集櫻花花瓣就可以製作各式各樣的櫻花系列物品，部分的櫻花家具亦需要結合其他的材料製作。但是要注意的是獲得櫻花花瓣的方式不是搖樹，而是會隨機飄散在不同的地方，玩家要像捉蟲子一樣揮下「捕蟲網」才可獲得。但是櫻花花瓣十分輕，如果跑過或者捕捉失敗都會把它吹走。

而製作櫻花物品的方程式除了有媽媽寄信送出的賞花組合外 ，還要從沙灘 （自島或外島）的瓶中信、氣球禮物或動物朋友那裏隨機獲得。

為增強趣味性，遊戲中有和服出售，玩家們換上和服在櫻花樹下與朋友野餐也是別有一番風味。這次的櫻花祭典只有北半珠的玩家可以見到，有不少玩家已經紛紛在網上曬圖，花期由4月1日開始，4月11日就會結束，在4月7日更會有「櫻吹雪」的一幕，玩家記得要留意了。