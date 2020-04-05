VCO虛擬賽車　「疫」巿冇得輸

今年不少國際大型體育活動都受疫情影響，被迫延期或取消。但由虛擬競賽組織(Virtual Competition Organisation ，簡稱VCO)舉辦的數碼虛擬紐布寧耐力系列賽(Digital Nürburgring Endurance Series，簡稱DNLS)似乎不太受此限。賽事在一開初曾被迫取消了3場賽事，但賽事最終「抗疫成功」，並在3月21日成功舉行了首回合賽事，VCO還公布了餘下的8個回合賽期。

DNLS是一個長達3小時的數碼虛擬紐布寧耐力系列賽事，場事在虛擬版紐布寧北環賽道進行，每場賽事均有60個賽車隊分作4個不同組別參賽。首回合賽事由駕駛Ferrari 488 GT3的Redline車隊(車手隊員Gianni Vecchio 及Jonas Wallmeier)勝出。

DNLS powered by VCO 2020

第2回合 4月4 日

第3回合 4月18日

第4回合 5月2日

第5回合 5月30日

第6回合 6月13日

第7回合 8月15日

第8回合 10月17日

第9回合 11月14 日