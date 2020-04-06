生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 今天較適宜外出多活動，主動求新求變，你在室外較在室內更有利運勢。

牛：→ 成功三大因素之一是人和，若能打通人脈，就能結交幫助到你的新朋友。

虎：→ 你若到展銷會或參加會議，大有機會得到重要訊息，助你日後的發展。

兔：↓ 正在使用中的電腦忽然故障，工欲善其事必先利其器，是時候更換電腦！

龍：↓ 因為時間的不配合而令開心事變成不快事，進行事情前要做好準備。

蛇：→ 難以安靜下來的一天，這天不宜做主角，配合他人行事，才有更好效果。

馬：→ 過去一直不能解決的難題，今天終於有了眉目，事情很快就能圓滿解決。

羊：↑ 和伴侶的關係有所提升，呈溫和的進展，感覺溫暖又幸福，羨煞旁人。

猴：→ 有驚無險之餘亦有意外驚喜，可見生命是充滿刺激和樂趣，讓你歡欣。

雞：↓ 是日沖煞，看事情出現偏差，會用放大鏡看別人的小缺失，宜多作忍讓。

狗：★ 做人和做事都一樣，最重要是了解自己，知己知彼，方能百戰百勝。

豬：↑ 今天只要你能掌握稍縱即逝的機會，會有失而復得的商機呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌