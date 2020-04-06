預測：本周大市，價位走勢或會較穩，甚至稍具上調空間。

白羊：事業運雖持續不穩，但鬥志及人氣較佳，求職、謀事等，將較利好，宜積極行事。

金牛：精神壓力持續較重，但士氣稍佳，有助應付工作所需，維持進度並爭取上位良機。

雙子：人事問題雖持續較頻，但社交運稍佳，助改善人際、親子及感情關係，宜多交流。

巨蟹：戀愛及事業運雖持續處於較不穩之期，但自主度較高，立定決心，有助增進發展。

獅子：體能不穩，工作壓力較大，但公幹、出勤及海外項目等進展卻較佳，宜保持積極。

處女：親子及感情關係或較不穩，但人緣略為回升，多表關懷，身邊人將更能體貼包容。

天秤：戀愛及家庭運雖持續不穩，但情緒回穩較能放鬆，助增進及改善溝通及相處情況。

天蠍：工作運不穩，需小心處理溝通、傳訊、運輸等工序，幸集中及思力較佳有助過度。

人馬：財運欠佳，家庭開支較大，但人緣回升，助招引賺錢及工作良機，宜多聯誼會友。

山羊：人氣持續不穩，但家庭運轉佳，情緒回穩，有助提升人緣，助以應付公事等所需。

水瓶：精神狀態略為回升，辭令及思考力回穩，公幹、出勤、海外項目等進展將會較佳。

雙魚：人事問題持續較頻，但社交運略為回升，財運稍佳，聯誼會友，助招引賺錢良機。