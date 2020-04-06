東沖有料到：泰國緊急狀態令之下的生活

泰國宣布緊急狀態令已十多天了，這段時間眼見不少地方逐步封閉，之前還可以去參拜四面神，但現在無論是供奉四面神、象神及愛神的地方都已經關閉了。甚至連上個月還有零星攤檔開檔的Ratchada火車夜市，今時今日已空空如也。甚至所有便利店也並非24小時開業，晚上12時至凌晨5時需要關門，情況似乎在逐步收緊。其他如芭堤雅、清邁及布吉等省府也跟曼谷一樣，商場百貨都要休業，而食肆則只可外賣不得堂食，日間和晚上猶如死城一樣。若覺得身處曼谷好悶，想前往芭堤雅或華欣走一轉也不可能，事關往外省的路上也設有關卡，除了有特別需要的人士（要有證明文件），否則也禁止進入。如此環境下自己除了在家拍Video及食外賣，幾乎別無他選。幸好泰國有很多叫外賣的服務，除了商場的食肆，就連酒店的餐廳亦一樣可以叫外賣，只要不介意用膠盒盛載及於沒有氣氛的家中享用，無論是意大利餐、法國餐、中菜或泰菜都可以品嘗得到。

如此情況會持續多久呢？據泰國總理所講，目前的情況並不理想，緊急狀態令可能有機會要延長多兩個月；不知現況是否真的這麼不樂觀，但若屬實的話，泰國整體的經濟及旅遊業肯定會雪上加霜。

其實除了泰國，世界各地以至香港都是如此情況，我們唯一可做的，只能做好自己避免感染，以及希望疫症能盡快遠離。

胡慧沖