2012年於荷蘭阿姆斯特丹創立的潮流品牌DAILY PAPER,其服飾設計不時從非洲傳統文化當中擷取靈感,透過將當中部落圖騰及工藝細節融入單品,皆因品牌背後3位主理人-Abderrahmane Trabsini、Hussein Suleiman及Jefferson Osei分別擁有摩洛哥、索馬里亞及加納血統,品牌過往亦曾經被PUMA SELECT賞識攜手推出聯名系列。

創作風格充滿獨特性的DAILY PAPER,今季破天荒與Van Gogh Museum聯名合作,將荷蘭殿堂級畫家梵高(Van Gogh)的畫作包括:《Irises》、《Wheat field with a Reaper》、《Crab on its Back》、《Red Cabbages and Onions》及《Head of a Skeleton with a Burning Cigarette》等名作融入一系列服飾單品中,透過潮流服飾作媒介提升大眾對藝術畫作的興趣與認知。