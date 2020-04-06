今晚食乜：素紅咖喱湯米　辣住殺菌

2020年04月06日 15:00
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    今晚食乜：素紅咖喱湯米　辣住殺菌（互聯網）
    早前有報道指咖喱有殺菌的作用，姑勿論真假，惹味咖喱卻是不少人喜愛的食物，最重要是，大家可以在家輕易炮製得到，一於跟IG@feelgoodfoodie學整改良版的香辣紅咖喱湯米粉，爆香料頭和紅咖喱醬後，加入菜湯和椰奶、豆腐等，想質感更香更滑，也可以加點燕麥奶。滾起後，放入米粉，待差不多半熟時加入紅蘿蔔絲和紅椒絲，想紅蘿蔔絲於短時間煮得軟腍，建議切幼一點，最後加點青檸汁便成。上桌後，按個人喜好放入配料，如香料、腰果等，一碗素食紅咖喱湯米粉便完成。索滿湯汁的米粉香辣惹味，味道絕不輸給泰國餐廳的出品。
    材料：
    橄欖油 2湯匙
    葱粒 3棵
    薑蓉 1湯匙
    蒜蓉 3瓣
    紅咖喱醬 3至4湯匙
    菜湯 4杯
    椰奶 1罐
    鹽 1茶匙
    胡椒碎 半茶匙
    硬豆腐 1磚
    米粉 2個
    紅蘿蔔絲 2條
    紅辣椒絲條 2隻
    番荽碎 適量
    大葱 適量
    燕麥奶 適量
    青檸汁 適量
    腰果 少許
    做法：
    1.豆腐切粒。
    2.燒熱油，放葱白粒、蒜蓉、薑蓉和紅咖喱醬煮勻。
    3.加菜湯、椰奶、燕麥奶、豆腐粒、鹽和胡椒煮滾。
    4.放入米粉煮滾，加入紅蘿蔔絲、紅椒絲和半個青檸汁煮熟。
    5.上桌後加葱花、番荽、腰果和1/4個青檸汁便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B92QiJVlJij/