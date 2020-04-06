今晚食乜：素紅咖喱湯米　辣住殺菌

早前有報道指咖喱有殺菌的作用，姑勿論真假，惹味咖喱卻是不少人喜愛的食物，最重要是，大家可以在家輕易炮製得到，一於跟IG@feelgoodfoodie學整改良版的香辣紅咖喱湯米粉，爆香料頭和紅咖喱醬後，加入菜湯和椰奶、豆腐等，想質感更香更滑，也可以加點燕麥奶。滾起後，放入米粉，待差不多半熟時加入紅蘿蔔絲和紅椒絲，想紅蘿蔔絲於短時間煮得軟腍，建議切幼一點，最後加點青檸汁便成。上桌後，按個人喜好放入配料，如香料、腰果等，一碗素食紅咖喱湯米粉便完成。索滿湯汁的米粉香辣惹味，味道絕不輸給泰國餐廳的出品。

材料：

橄欖油 2湯匙

葱粒 3棵

薑蓉 1湯匙

蒜蓉 3瓣

紅咖喱醬 3至4湯匙

菜湯 4杯

椰奶 1罐

鹽 1茶匙

胡椒碎 半茶匙

硬豆腐 1磚

米粉 2個

紅蘿蔔絲 2條

紅辣椒絲條 2隻

番荽碎 適量

大葱 適量

燕麥奶 適量

青檸汁 適量

腰果 少許

做法：

1.豆腐切粒。

2.燒熱油，放葱白粒、蒜蓉、薑蓉和紅咖喱醬煮勻。

3.加菜湯、椰奶、燕麥奶、豆腐粒、鹽和胡椒煮滾。

4.放入米粉煮滾，加入紅蘿蔔絲、紅椒絲和半個青檸汁煮熟。

5.上桌後加葱花、番荽、腰果和1/4個青檸汁便成。