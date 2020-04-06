靈感煮意︰【不用麵粉】檸檬磅蛋糕配無忌廉抹醬

有讀者說最近很難買麵粉，問我可否設計一些不用麵粉的蛋糕食譜，好讓他們在家可以跟小朋友做親子烘焙，於是，我立即走到超市，細看哪些貨品比較容易買到，然後便寫了今集的食譜。一般無麵粉的蛋糕食譜，都難免很硬，全因為沒有麩質因而藏不住空氣所致，不過大家放心，我設計的食譜一定會解決這個問題！立即上東網生活on.cc收看這一集的《靈感煮意》，跟小朋友一起享受烘焙之樂啦！

材料（6~7寸）

杏仁粉 120克

粟粉 20克

發粉 3/4茶匙

蛋黃 55克

蜜糖 50克

檸檬皮碎 4茶匙

純雲尼拿 3/4茶匙

蛋白 105克

（如打算將蛋糕放入雪櫃，可將烘焗時間減至15分鐘，以保持蛋糕濕潤。）

抹醬

原味全脂希臘乳酪 85克

檸檬汁 10~15克

蜜糖 15~20克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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