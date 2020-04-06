【繽FUN劇場】返工素顏唔係路？靚女未必有着數

女人一年使唔少錢同時間喺化妝打扮上，不過個個都化妝，唔通個個都想化妝咩……總有唔少人鍾意素顏頹Look出門，特別係返工，見嚟見去都係嗰啲同事，扮靚畀邊個睇先？不如瞓多半個鐘，慳番啲化妝品好過啦！之不過，當有比較有傷害嘅時候，女人嘅小宇宙就會爆發！一齊去片睇吓唔打扮嘅嘉琪見到靚靚新同事斯菲之後，點樣絕地反擊啦！

有人話化妝係對人嘅基本尊重，亦有人覺得唔化妝出門就係冇禮貌，但其實化妝嘅初衷都只係為咗掩飾瑕疵，而當個樣靚咗，你心情好自然會笑多啲，人都自信啲！

雖然有人會認為化妝係見人嘅禮儀，但呢個規限無非係為女仔扮靚搵番個「高尚」嘅理由，甚至係商家嘅洗腦式宣傳，你試諗吓，如果素顏見人就叫冇禮貌，咁你喺屋企素面朝天，豈不是對父母無禮？其實可以用「真面目」見嘅人，並唔係我哋唔尊重唔在乎，只係因為你知道就算對方見到你最醜嘅一面，你都唔會畀對方嫌棄，係愛呀！

不過靚女都唔一定有着數，原來有啲工作專拒俊男美女於門外！英國倫敦商學院有個研究指出，保安、侍應、清潔工人等唔太需要學歷同經驗嘅工作都偏向唔請外表出眾嘅人，事關僱主擔心相貌愈吸引嘅人就愈難做得長，好易會辭職跳槽！

雖然喺較簡單同普通嘅工作上，俊男美女會冇咁着數，但係有實驗發現，普遍人都認為生得靚嘅人會比較勝任更高職位，由此可見，人係傾向覺得外形討好嘅人更有資格得到更好嘅工作同待遇！

正所謂「女為悅己者容」，自古以嚟女性都好似係為咗其他人而打扮，試諗吓如果世界上得番你一個，你仲會唔會化妝呢？如果會嘅話，咁睇嚟「女為己悅者容」就更為貼切喇！不過無論化妝定素顏，只要你開心同有自信，都一定係最靚嘅！