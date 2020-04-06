本日日本：全新展望台！浸住足湯睇三方五湖

日本有不少絕景，位於福井縣的三方五湖就是其中之一。由久久子湖、水月湖、菅湖、三方湖、日向湖組成，根據湖的不同，分為海水、淡水及半海水，由於水質及水深都不同，水的顏色四季不同，有着不可思議的五色變化，因此也被稱為「五色湖」。要觀賞三方五湖的美景，可以開車前往三方上中郡的Rainbow Line山頂公園，該處是360度觀賞美景的好地方。最近山頂公園於五個不同方向增設了新的展望台，讓遊客可以更寫意地閒坐賞景。

東面的美濱展望台是唯一可以將三方五湖和日本海美景盡收眼底的地方，而且更附有足湯，可以邊享受足浴邊看風景，加上旁邊有資料中心，可以找到與附近景點相關的雜誌。西面的若狹展望台，可以飽覽三方湖、水月湖、菅湖，甚至可遠眺丹後半島及風光明媚的若狹灣。北面的中央展望台可望到由越前岬至敦賀半島及常神半島的風景，附設Nanairo咖啡店，不妨坐在戶外的舒適梳化位置，一邊嘗美食一邊賞景。南面的五湖展望台設有橢圓形的大梳化，會因應季節實行10至20分鐘的輪流使用。不妨在附近的Rainbow Cafe購買三文治便當，在山上邊賞景邊慢慢享受。西北面的茶屋展望台可眺望丹後半島至福井縣側越前岬一段的若狹灣，設有和風Cafe五湖庵，不妨品嘗店的著名食品串燒小丸子和抹茶等。

Rainbow Line山頂公園

地址：福井縣三方上中郡若狹町氣山18-2-2

營業時間：9:00am~5:00pm（按季節有所不同）