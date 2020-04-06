「抗疫男神」黃浩然擔任七大商場「LOVE TO SHARE」企劃宣傳大使

恒隆邀請到絕世好爸和好老公黃浩然擔任「LOVE TO SHARE」的宣傳大使，並夥拍恒隆地產董事 - 租務及物業管理蔡碧林女士 (Bella) 拍攝教學短片，示範MASKeeper口罩暫存夾的使用方法。(客戶提供)

【特約報道】過去數月全港市民均受新型冠狀病毒疫情所影響，面對口罩短缺，市民均各出奇謀，減少口罩的用量。恒隆旗下七大商場決心與香港市民齊心抗疫，由4月6日起推出「LOVE TO SHARE」企劃，在銅鑼灣Fashion Walk、旺角雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、九龍灣淘大商場、鰂魚涌康怡廣場及太平山山頂廣場，免費送出合共15,000個由本地設計團隊InnoSphere設計的特別版抗疫法寶 -MASKeeper口罩暫存夾，務求讓大家能更衞生地暫存口罩，以實際行動表達人間有情，攜手抗疫的訊息。

浩然拍宣傳片 拍前拍後消毒做到足

恒隆邀請到絕世好爸黃浩然擔任「LOVE TO SHARE」的宣傳大使，並夥拍商場代表蔡碧林女士 (Bella) 拍攝教學宣傳片，示範MASKeeper口罩暫存夾的使用方法。拍攝當日，恒隆做足抗疫措施以保障在場人士，黃浩然也表示放心：「大會安排清潔隊伍在拍攝前一日及拍攝後為場地進行消毒，入場前所有人都要量體溫、以酒精搓手液消毒雙手，連鞋底消毒亦不忽視，在門外鋪設消毒地氈，而最值得讚的是所有工作人員都盡公民責任，在場內都戴着口罩，令人安心的拍攝環境下自然令大家加倍認真工作。」

黃浩然與Bella一拍即合，令合作非常順利，黃浩然說：「大家在鏡頭後都是身體力行地防疫，在埋位拍攝前，我與Bella全程戴着口罩對戲，直至拍攝所需時才脫下口罩，而且大家都有減少握手這些社交禮儀的意識。雖然這些舉動看似令人與人之間多了一份隔膜，但為大家換來多一份保障，反而是貼心的行為。」黃浩然不愧為「抗疫男神」，他續說：「正正因為大家合作愉快順利，令拍攝得以極速完工，全體人員因此不用在拍攝場地聚餐，感染的風險亦減少。」

浩然佩服香港人轉數快 為抗疫出一分力

黃浩然在工作以外盡可能都留在家中，並會把多項私人要務及購買日用品集中在同一日外出處理：「雖然老婆和兒子現已盡量留在家中，但由於口罩存貨量不多，所以需要省着用，現時每次脫下口罩都會提心吊膽，害怕不小心處理口罩會沾染到病菌或有交叉感染的風險，使用這個MASKeeper口罩暫存夾讓我感到放心！」浩然更表示佩服香港人轉數快：「香港人的智慧真的不能小覷，而且效率之高亦令人驚嘆，這款Maskeeper從設計到本地生產到發售不過短短個多月，而且便利實用，認真抵讚！」

同時，商場代表Bella表示「LOVE TO SHARE」企劃是受到港人互助互愛的精神所啟發：「多年來香港人憑藉獅子山精神，戰勝了許多風風雨雨，今次的疫情雖然是前所未有的嚴峻，但我相信只要大家守望相助，定能夠盡量減少病毒的傳播。恒隆亦決心為社會大眾出一分力，與香港人齊心抗疫。」

免費送出15,000個MASKeeper口罩暫存夾

是次「LOVE TO SHARE」企劃送出的MASKeeper口罩暫存夾輕巧且簡單易用，只要將口罩平放在口罩暫存夾上，再依照摺痕將口罩暫存夾對摺並綁緊即可，輕鬆減少脫下口罩後沾染或傳播病毒的風險。而每次使用前或後只需以75%消毒火酒或消毒搓手液全面清潔MASKeeper口罩暫存夾便可。

現凡於4月6起在「恒隆優惠網」登記成為新會員，便可登記換領MASKeeper口罩暫存夾乙個，同時亦可與你的摯愛分享這份關愛，讓他們也有機會獲得MASKeeper口罩暫存夾乙個。數量有限，換完即止。

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