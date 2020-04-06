一文睇晒！米粉節掃貨　「智」抵推介

Model手中的小米10系列將於4月7日開始預售，凡購買可享24個月保養及一次屏幕維修，可說是「米粉節」的重點推介。（互聯網）

疫情下好多店舖都關門，其實想滿足購物欲上網一樣得，而且着數多籮籮，好似將於4月7日至12日舉行的「米粉節」，提供多項限時折扣優惠，一於同大家睇吓有乜重點推介。

小米10系列預售

今年是小米成立十周年，最新旗艦手機小米10系列將於4月7日早上10時開始預售，凡購買可享24個月保養及一次屏幕維修（總值約$550）。而預購小米10更可獲贈小米行動電源3 20,000mAh高配版；預購小米10 Pro則送黑色小米藍牙項圈耳機，數量有限，送完即止。

多款新品登場

其他機款亦有優惠，例如巨屏小米MAX 3比原價平$400，仲送米行動電源3 10,000mAh快充版；四鏡Redmi Note 8T 4+64G及Redmi Note 8 Pro系列都平$100發售；而購買Redmi Note 8T 3+32G版本則加送小米活塞耳機清新版。期間還有新品推出，包括內置360度浮動貼面系統的米家電鬚刨S500、提供1,600萬色燈光的小米LED智能燈泡Lite彩光版等。