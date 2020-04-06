Volvo S60 T5 Inscription　豪氣再加碼

建基於全新SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台的Volvo S60中型豪華房車，不單止車身體積變得更纖長，連帶軸距、後排和尾箱空間，以至整體乘駕舒適性均有所提升。和之前介紹過的T4 Momentum相比，今次拍攝的T5 Inscription豪氣再加碼。

T5 Inscription雖是搭載相同的2.0L四汽缸渦輪增壓引擎及八前速Geartronic自動波 ，但卻是四輪驅動，動力輸出多60hp(250hp)和50Nm(350Nm)，0-100km/h再快多0.7秒(6.4秒)。

外形方面除了車尾鑲有T5 Inscription徽飾，還採用有銀色鍍鉻直柵的Inscription面罩，合金輪圈維持18吋，但就變了十幅式設計。至於車上的標準配備，T5 Inscription多配備更大尺寸的12.3吋數碼化儀錶、Sensus導航系統、圖形化抬頭顯示器、ACC自適應巡航控制系統、前後泊車感應及四區恒溫冷氣系統等。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：四汽缸渦輪增壓

容積：1,969c.c.

最大馬力：250hp/5,500rpm

最大扭力：350Nm/ 1,800-4,800rpm

傳動：八前速Geartronic自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：6.4秒

平均油耗：7.5L/100km

車身體積：4,761×1,850×1,431mm（長×闊×高）