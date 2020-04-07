生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 充滿理想和目標，不要怕被別人笑心頭高，要記着成功自古在嘗試。

牛：→ 這天即使有機會開拓新的領域，仍應墨守成規，依本子辦事，避免冒險。

虎：→ 對愛侶說謊，若是無傷大雅的謊言，又能使對方安心的話，一說無妨。

兔：↓ 今天你做事的作風有欠穩健，要避免與上司討論公事，吃虧的總是你啊。

龍：↓ 會出現講多錯多的情況，這一陣子還是適宜謹言慎行，少說話多做事。

蛇：→ 容易投入新事物當中，變成新的愛好，但要小心染上不良嗜好呀。

馬：→ 過去同事及朋友之間的摩擦傷痕，今天找個適當的時機，作出修補吧！

羊：→ 可能有貴人提供機會給你，與夥伴多溝通可增加彼此默契，心情輕鬆。

猴：↑ 工作上有優異的成績，令你的同事也感到驕傲，上司也稱讚你的才幹呢！

雞：★ 拿出勇氣去面對膠着狀態的事情，今天因有幸運之神眷顧，凡事可解決。

狗：↓ 是日沖煞，做事不能令每人都滿意，該做的就去做，有時別顧慮太多了。

豬：→ 工作獲正面的肯定，但收入不會因之而增加，宜忍耐，必會有收成的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌