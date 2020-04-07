新搞作！牛奶糖變身甜食

不二家牛奶妹推出了一系列的甜品，在保留奶香味的同時作出了新嘗試。加上包裝上印有牛奶妹的標誌性舔脷動作，叫人一望就童年回憶返晒嚟！（互聯網）

大家仲記唔記得「牛奶妹」？她家的牛奶糖是很多人的童年回憶，好多人鍾意食！假如你長大後不太喜歡吃糖也不打緊，皆因不二家牛奶妹近日大搞新意思，將牛奶糖變成珍珠牛奶、雪糕批和年輪蛋糕。無論是早餐、餐飲或餐後甜品都有，相信總有一款啱你心水！

限定珍珠牛奶

最近，不二家牛奶妹推出了很多產品，不變的是濃郁的奶香味，改變的是口感和吃法。首先在日本的Family Mart推出了限定的珍珠牛奶（售價：189円/約HK$13），在牛奶中加入煉奶，令奶香味更加濃郁，加上煙韌的珍珠，口感非常豐富。非常適合喜歡喝牛奶或者珍奶，卻不喜歡茶味或怕飲茶後會失眠的人，獨立包裝可以買定喺屋企提防嘴癮起。

變身雪糕批、年輪蛋糕

如果不喜歡飲品也沒關係，最近日本赤城乳業推出了牛奶妹雪糕批（售價：151円/約HK$10） ，另外還有牛奶妹年輪蛋糕（售價：1，000円/約HK$71），同樣是充滿了香甜的煉奶味 ，奶香濃郁，唔知又啱唔啱各位甜品控的口味呢？前者外層是MONAKA雪糕威化餅，內有煉奶醬和牛奶糖味雪糕，3種味道混合，外脆內軟，冰冰涼涼，口感相當有層次，在日本各大超市及便利店有售。至於後者則用上北海道忌廉，軟綿綿的口感加上牛奶妹糖衣，絕對是早餐之選，這款新品在日本各大超市出售。