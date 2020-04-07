今晚食乜：雞肉湯餃　皮餡分離係咩煮法

依家日日避疫在家，唔少人多了時間入廚烹調，一於學煮一啲難度高少少、講求少少技巧嘅菜式，好似唔少人愛吃的餃子吧！唔識包製沒問題，可以跟IG@jernejkitchen學整雞肉湯伴餃子。

由於知道唔少人都唔識包餃子，IGer就教了一個超易的無餡餃，只需將麵粉、牛油溶液和蛋拌勻，雪至半凝固後，利用匙羹舀出餃子狀烚熟便成，手殘都識整。

至於雞肉湯，加入大量蔬菜和雞胸肉來煮，大家亦可選擇雞湯或水來煲煮，最後加入易熟的青豆和椰菜花便差不多完成。將蔬菜雞肉湯和餃子放在碗內一起吃，熱辣辣又飽肚，而且「餃子」做法超容易，一定能帶來滿足感。

餃子皮材料：

蛋 1隻

牛油溶液 3湯匙

麵粉 80克

雞肉材料：

橄欖油 1湯匙

牛油 1湯匙

洋葱粒 1個

芹菜莖粒 2條

紅蘿蔔塊 2條

蒜蓉 2瓣

薑蓉 1茶匙

香茅 1茶匙

番茄醬 1茶匙

去皮雞胸肉 2塊

雞湯 1.25公升

月桂葉 1塊

檸檬皮 1塊

百里香 1小棵

青豆 100克

椰菜花粒 半個

葱塊 1棵

番荽 少許

檸檬汁 1湯匙

做法：

1.餃子材料全部拌勻成混合物，放雪櫃10分鐘，每2茶匙分量搓成餃子狀，煮約30分鐘。取兇放入水中浸20至30分鐘。

2.雞肉材料中，牛油加橄欖油、洋葱粒、紅蘿蔔和芹菜莖粒炒至軟身。

3.放入蒜蓉、薑蓉、香茅碎、茄醬、月桂葉、百里香和檸檬皮煮勻。

4.倒入雞胸肉煮約5分鐘。

5.加入麵粉再煮5分鐘。

6.倒入雞湯煮35至40分鐘。

7.加青豆、椰菜花和葱塊煮5至10分鐘。

8.灑上番荽碎，加「餃子」一起裝盤便成。