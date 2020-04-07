「猿人」襲關西　大阪新店開催

去日本大阪旅遊，相信好多人都必定會去心齋橋一帶，皆因不少高級酒店、餐廳食肆及商場名店都匯聚此區，基本上JR都唔使坐已經可以滿足到住宿、飲食、購買及玩樂各方面需求。日前，全新COMME des GARCONS大阪專門店就於御堂筋心齋橋繁華地段開業，此店最特別之處是店內1樓其實是一間BAPE STORE®，發售品牌全線單品，透過全新概念空間將高級時裝與街頭潮流融匯貫穿到同一店內。此店亦是繼一年前BAPE STORE®於京都重新開業後，「猿人」再次於關西地區擴展其版圖。

BAPE STORE®COMME des GARCONS的室內設計由川久保玲親自操刀，室內裝潢以白色作主調，並以木製框架結構作不同布局，概念與世界各地DOVER STREET MARKET有點相似，但透過店舖中陳列櫃上所覆蓋的A BATHING APE®迷彩圖案就為此店帶來極高辨識度。為慶祝兩牌歷史性合作，稍後時間更會推出此店獨佔發售的A BATHING APE® x COMME des GARCONS聯名系列，兩牌Fans記緊密切留意。