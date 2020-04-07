養生茶水　擺脫鼻敏感

正值春夏交季之時，不少人的鼻子又開始作怪，尤其清早起來，出現打噴嚏、鼻癢、鼻塞、流鼻涕等鼻敏感徵狀，而且還反復發作，實在苦不愖言。不少鼻敏感患者誤以為此症不能醫治，故任由病徵持續。據中文大學醫學院中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑醫師指出，其實患者可從調節飲食着手，有助擺脫鼻敏感的困擾。

每日飲用養生茶水

從中醫角度，早在古代文獻中就有鼻鼽，亦即現代所指的鼻敏感，身體虛弱、肺弱等人士較易患有此症。中醫大致將鼻敏感分為虛實之症，虛則經常流清鼻水、手腳冰凍，要溫經通絡、驅風散寒；實症則會面紅燥熱、流濃鼻涕、鼻脹，要清熱解毒。患者可只需透過以下養生茶水，自行簡單泡焗，每日早、晚飲用一次，即可增強抵抗力，有效改善鼻敏感。

北芪蒼耳子茶

材料：北芪3至5片、蒼耳子10粒、炒米1湯匙、蜜糖適量

做法：將北芪、蒼耳子、炒米洗淨後弄碎，並放於茶包袋中並注入熱水，焗大約30分鐘後，加入蜜糖即可飲用。

功效：適合虛症人士飲用，可驅風散寒、補肺通絡。

桑葉菊花茶

材料：桑葉3至5片、菊花10粒、辛夷花10粒、無花果2粒、蜜糖適量

做法：將辛夷花粒洗淨後弄碎，連同桑葉、菊花放於茶包袋中並注入熱水、無花果，焗大約30分鐘後，加入蜜糖即可飲用。

功效：此茶水適合實症人士飲用，其芳香有通鼻之效，故飲用前不妨先聞10數秒；飲用後可增強肺脾腎臟腑功能，有助改善鼻敏感的徵狀。