狂牛、至尊聯名　超跑上身！

呢個Lamborghini x Supreme聯名系列，好有可能係你人生唯一可以買得到的「林寶堅尼」，淨係呢一點已經足夠叫你課金入手！（互聯網）

除了與一些友好嘅潮流品牌推出定番聯名外，Supreme每季都總會帶來三幾個你意想不到的驚喜聯名，好似今次的合作對象就係意大利超級跑車品牌Lamborghini，而呢個Lamborghini x Supreme聯名系列好有可能係你人生唯一可以買得到的「林寶堅尼」，淨係呢一點已經足夠叫你課金入手！

系列各款單品包括：Hooded Work Jacket、Hockey Jersey、S/S Shirt、Tee、 Coverall、Beanie及Skateboard，設計均用上Lamborghini最標誌性「狂牛」盾牌Logo貫穿，並分別配上經常運用到超跑車身上的橙、螢光綠及黑色。可能你會覺得系列單品冇咩設計可言，但對於普羅大眾車迷或街牌服飾愛好者來說，這個傳聞因為品牌創辦人Ferruccio Lamborghini是金牛座（另一說法是他熱愛西班牙鬥牛），所以採用「狂牛」標誌的設計，就最能代表品牌。難道你要人將架「大牛」Aventador副V12引擎，同對鍘力式車門印落件Box Logo Tee上面先肯收貨？