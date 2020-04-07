Q：本人是忠實讀者，24歲，沒有性經驗，上星期與男友交歡，因太痛而未能進入。之後男友繼續愛撫，順利放入一隻手指，但嘗試兩隻手指就不行了。兩天後再次交歡，終於成功進入，居然又不太痛也沒有流血。又隔了一天，做第三次，卻又未能成功進入，男友便用手指刺激，發現手指沾了分泌物且有少許血絲，用紙巾抹掉後繼續交歡，當我返到屋企發現下面有少少流血。到睡醒，小便時感到疼痛，同時又尿頻，陰道口排出血絲白帶和有異味，至現在已不適兩天，是男友弄傷我下體嗎？流血是因為處女膜穿了？還是受感染？

Abby

A：首先你要盡快求診治療，下體不適是急性尿道炎和陰道炎作祟。尿道炎的徵狀是小便時感到灼熱及疼痛、頻尿、急迫排尿或有血尿。女性的尿道口位置非常接近陰道口，性行為的摩擦很容易將一些微生物經由陰道帶入尿道，尿道炎患者亦有機會同時受到陰道感染，你發覺陰道分泌亦有異常，是同時患上陰道炎了。除了性交因素，一般引發感染的原因還包括女性賀爾蒙波動、服用抗生素或避孕藥、排泄物的污染、個人對內褲的合成材料、肥皂、衣物清潔劑過敏等等，皆能招致微生物不尋常滋長，患上炎症。

至於流血方面，有可能是處女膜於第一次性交沒有即時穿破或只是穿了部分，當發生第二和第三次性交，加上手指伸進陰道，處女膜才逐漸完全脫落，陰道壁尚未愈合而使手指沾血，陰道內的傷口受感染，令你得到炎症。

你應盡快找醫生檢查和診治，一般只需服用處方藥物或使用塞劑便可很快痊愈。陰道及尿道感染必須正視，不作適當治理會造成性交困難甚至不孕，治療期間應按醫生指示服完整個療程，不可中途停藥，亦應至少覆診一次。

陰道和尿道感染是可以重複地在性交後發生，若日後不幸有此情況，應帶同伴侶一起求診，因微生物能匿藏在男性性器官而沒有甚麼明顯徵狀，令女性無間斷地交叉感染，應當注意長遠性健康，不要任由微生物在陰部肆虐。日常生活中，多穿着通爽的衣物，女性在秋冬季節常穿襪褲保暖，到現時天氣開始回暖，應減少穿着此類密不透風的衣物。在性交後馬上小解亦可有助減低感染機會，若以手指或器具放入陰道，謹記加倍注意衞生以防炎症再度困擾。

李偉儀