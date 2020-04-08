生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 今天你的工作能力超強，但感情問題卻顯得有少無力感，多與愛侶溝通吧。

牛：↑ 有機會和心儀的人作深入傾談，進一步了解對方，今天姻緣運不錯呢。

虎：↓ 在開支方面宜好好節制，不要逞一時之強，令自己陷入財務問題之中。

兔：→ 今天你的靈感特別豐富，但太天馬行空的想法，難有具體的實際行動。

龍：→ 家中有瑣事要你代勞，同事又要求你幫忙，這是顯示你的重要地位呢。

蛇：↓ 愛情的百般滋味在心頭，放棄還是繼續，看緣分吧！你也要好好思考一下。

馬：→ 朋友在這一刻是需要你的支持，不妨抽點時間和他談談，可表示關心。

羊：→ 上司將你的職責加重，請資深的同事援手，集兩人智慧，可找到省時方法。

猴：★ 這天人流多的場所最適合你，做面對群眾的事能發揮所長。金色有助運勢。

雞：↑ 今天充滿生機，看見甚麼都是美好的，穿淺色衫能蓬勃生氣，運勢更好。

狗：→ 這天若有時間，不妨清除電腦的垃圾，整合自己的資料有利重新出發。

豬：↓ 是日沖煞，請將你的大男人、大女人主義收好，否則會惹來無謂的紛爭。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌