Good Fit：毛巾作健身道具　鍛煉核心肌群

自從肺炎疫情不斷蔓延，全港市民就不停搶購口罩、酒精消毒液及相關清潔用品，日子有功家中應該儲埋唔少消毒濕紙巾及毛巾預備無時無刻進行清潔。毛巾太多用唔晒？唔緊要，今次健身教練Jane就會教大點樣用毛巾作為健身道具，去進行4組可以鍛煉核心肌群的訓練動作，做完訓練唔止可以健美修身，直頭連個地板都乾淨過人，但用過毛巾就記得徹底消毒清洗，以策萬全。

健身教練Jane為大家所示範的4組訓練動作分別需要使用1條或2條毛巾作道具去配合，注意要揀選摩擦力不會過低（太滑）或過高（太啜）的毛巾進行。當中前2組動作從平板支撐（Plank）演變而成，開始時同樣需要將1條毛巾放於腳尖下，分別以手肘及手掌作支撐身體，運用腹部力量帶動身體於地板作上下移動及捲曲，進行時記緊收緊腹部，並保持髖關節與身體呈直線，動作節奏愈慢愈好。後2組動作則要用上2條毛巾去完成，開始時分別將2條毛巾放於雙掌之下，用膝蓋作支撐做掌上壓動作，以合適節奏作上下左右方向去移動雙手，整組動作有助鍛煉核心肌群。