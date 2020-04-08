日本女神中村Anne　性感Body女生都讚

有留意日本藝能界或時尚圈的，都不難發現這位頻頻出現在日劇、廣告或時尚雜誌封面的人氣女神－中村Anne。看起來像混血兒的她（其實是百分百純日本人），平日經常在IG（instagram @ cocoannne）分享幕前幕後工作花絮、運動自拍照，陽光笑容、爽朗的性格加上健康性感的身材，令其人氣大盛，粉絲人數高達248.5萬人。

除家族遺傳外，中村Anne的好身材，也來自後天的努力。她曾於高中及大學時期，參加多年的啦啦隊活動，因此練就出運動員級的脂肪比例身形。加入藝能界後，她亦持續鍛煉，經常公開飲食及運動心得，因而多次獲得「女性心中最理想體形」排行榜第1位。其健康性感形象，更為她開拓了事業之路，除了經常為Dior、BVLGARI、Peach John、KOSE、LALISH、KIRIN、Rakuten、Reebok、UNDERARMOUR等品牌拍攝廣告外，更頻頻獲時尚大牌邀請出席國際時裝周，甚至上日本綜藝節目做嘉賓及參演電影和日劇。周身刀、張張利，難怪會形象入屋，男女粉絲通殺，紅足咁多年啦！