酒店Easter Package　好玩好食又有折

疫情環球肆虐，就算嚟緊有幾日復活節假期，大家都被迫留港避在家，其實唔少酒店都趁復活節推出節日住宿優惠，如果悶到爆，大可以趁幾日紅日，與另一半或小朋友放鬆一下食大餐兼玩餐飽。

歷史建築酒店繽紛活動

中環一間在建於1969年歷史建築的五星級酒店將於4月11日至12日，推出每晚HK$3,000起的限定復活節住宿優惠，客人更可以由Superior客房免費升級至Deluxe客房（N1 Deluxe），更可額外獲得1張免費加床服務，以及復活節迎賓服務。酒店還安排不少老少咸宜活動，包括適合成人的酒店歷史導賞團，以及啱小朋友的復活節主題活動。此外，優惠還包括於指定餐廳內享用2位成人及2位小童早餐，以及附送商場及百貨店的購物優惠券，相信大小朋友都能滿載而歸。

酒店全新野餐及住宿體驗

西九龍一間五星級酒店，由即日起至6月29日推出「輕鬆樂活住宿套餐」，包括免費客房升級（奇妙客房升級至絕佳客房，價格視乎每日房價調整）、入住時送贈抗疫補充包（內有獨立包裝口罩、酒精搓手液），並2位免費早餐、入住時間免費泊車，又或可用半價豪華轎車服務等。最特別是送上一個「型格美酒小食籃」，你可選擇在酒店戶外泳池池畔、又或是拿出西九海旁作野餐，帶來獨特的野餐住宿體驗。

星級酒店餐飲現金回贈

尖沙咀彌敦道一間酒店由即日起至6月30日，推出「食•住雙重賞」優惠，客人以優惠房價入住高級客房、半海景客房或半海景行政套餐1晚（房價HK$900起），即獲回贈和房價同等價值的餐飲消費於住宿期間使用，客人在酒店餐廳內用餐，變相免了酒店住宿，划算！

CP值超高住宿餐飲優惠

尖東一間五星級酒店由即日起至6月30日，推出每晚HK$1,600起的「唯港盛宴之旅」住宿套餐，客人可入住城景客房一晚（只限2位），除附送半自助早餐、精選下午茶、行政酒廊免費享用精選飲品外，還可於酒店3間餐廳內，揀選其中一間提供的指定餐飲體驗，如自助午餐、晚餐、中菜廳點心午定套餐等，非常超值！

優惠價品味城中富豪享受

灣仔一間被受城中富豪名媛喜愛的五星級酒店由即日起至8月31日，推出每晚HK$2,680起的「Escape 24」住宿度假優惠，客人可免費升級至海景客房，或以優惠價HK$500起再升級至行政客房或君悅套房，還可以免費泊車（1架）和享用早餐（2位）等。此外，客人亦可揀選一項優惠，如HK$1,000的餐飲（包括客房送餐）及水療消費額，或於指定餐廳享用套餐等，優惠價的富豪享受。