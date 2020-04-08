「疫」市大平賣　大牌子入門機

自從歸入HMD Global旗下後，Nokia就幾乎跟平價機劃上等號，除了不停翻出經典外，也不時推出全新型號，好似最近便出了2部1千有找的Nokia C2及Nokia 2.3，在市道不景下可謂出得合時。

Nokia C2是入門4G智能機，採用Android Go系統，也即正常Android的瘦身版本，縱使只有1.4GHz四核心處理器及1GB RAM，運作上依然保持流暢度。它內置5.7吋 HD+屏幕，可配合預載的YouTube Go程式睇片。另外前後皆備有500萬像素鏡頭，最特別是前置也有LED閃光燈，設計旗艦機也不多見，自拍更光彩明亮。

Nokia 2.3則主打影相，配備1,300萬像素主鏡頭及200萬像素景深輔助鏡頭，支援人像模式，打造背景模糊化的景深效果。影像融合和曝光堆疊技術更可融合多張在不同光度的相片，昏暗下一樣影到細節。手機另內建6.2吋HD+大屏幕、MediaTek Helio A22四核心處理器、2GB RAM、4,000mAhm大電池及真3卡槽設計，加上日後可升級至Android 10系統，以9百多元定價來說CP值幾！

Nokia C2及Nokia 2.3俱只有炭黑1隻顏色選擇，用色未免太保守，推出日期分別為4月9日及4月下旬。