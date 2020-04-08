繽FUN主播實測！400次咖啡走糖都得？

400次咖啡近來熱爆網，唔少藝人同KOL都相繼拍片試整，大家趕上呢個潮流未呢？號稱零失敗嘅400次咖啡其實即係「焦糖奶蓋咖啡」，製作方法好簡單，只要以「1：1：1」嘅比例混合即溶咖啡粉、白沙糖同熱水，將其攪拌400次，打發成奶泡狀，再將咖啡泡放喺凍牛奶上面就搞掂！

不過唔少人試整完都覺得太甜，追求健康同Fit爆身形嘅戒糖人士就更加係敬而遠之，所以繽FUN主播嘉琪就為大家帶嚟一個走糖版本，即刻去片睇吓唔落白沙糖嘅話，啲奶泡仲發唔發得起先！

材料：

美式即溶咖啡粉（必須為無糖及無奶粉）

熱全脂牛奶（能溶化咖啡的熱度即可）

冰牛奶（全脂脫脂均可）

做法：

1.將咖啡粉和熱牛奶以「1：1」的比例攪拌溶合。

2.用攪拌棒將溶合物打發直至企身。

3.在空杯中倒入冰牛奶（分量視乎個人喜愛濃度），再將打好的咖啡泡放在牛奶上，攪拌後即可飲用。

如果你同嘉琪一樣冇飲開咖啡，又想跟上熱潮嘅話，可能都會想試吓用綠茶粉或者朱古力粉取代咖啡粉，不過實測之後發現，將呢兩種粉同熱全脂牛奶以「1：1」嘅比例溶合後，冇辦法打到企身，所以就做唔到奶蓋嘅效果。但係又唔使失望住，有網友話只要加少少鮮忌廉（Whipping cream）就可以發得起，大家不妨試吓啦！