本日日本：多圖實境曝光！UNIQLO PARK有乜好玩？

作為潮男潮女，對於日本時裝品牌UNIQLO應該唔會陌生，該品牌即將有新搞作，於4月13日喺神奈川縣橫濱市開設UNIQLO PARK橫濱Bayside店，並於昨日率先讓媒體入內參觀採訪！店舖毗連三井Outlet Park橫濱Bayside，是一幢3層高沿海獨立建築，特別之處係店舖以PLAY為概念，整個天台範圍會設計成公園，並找來玩樂設施開發商BorneLund炮製多款滑梯、攀爬架及攀岩牆等玩意，讓朋友可無憂無慮地玩個痛快！與此同時，公園亦設有長櫈及休息區域，大人都可以盡情Hea一下，欣賞對出嘅東京灣無敵海景。

至於Shopping部分，1樓係UNIQLO店、2樓係另一潮牌GU店、3樓則係兼備UNIQLO及GU兩個品牌嘅嬰兒、兒童用品售賣場，合共店舖面積達4,000平方米。其中UNIQLO店會全球率先發售鹹蛋超人（Ultraman）UT系列，而且更有小童跟大人同款嘅親子T Shirt。同層另一亮點係開設了「UTme!」區，顧客可以透過電話App為T Shirt及Tote Bag炮製自家圖案，並同時開設品牌首個售賣鮮花嘅專區，1束僅售390日圓（3束售990日圓），令顧客相當有驚喜。至於2樓GU店則繼GU STYLE STUDIO（原宿店）後，第2間有得賣AND24LOVELY系列嘅店舖，此系列專為十多歲嘅女生而設，少女們當然唔可以錯過喇。至於開業嘅頭3日，買UNIQLO及GU商品逾10,000日圓嘅頭1,000位顧客，可獲得原創環保袋作禮物，有買趁手！

UNIQLO PARK橫濱Bayside店

開幕日期：4月13日（因應疫情情況，有可能作出更改）

地址：神奈川縣橫濱市金澤區白帆6-5

營業時間：10:00am~8:00pm