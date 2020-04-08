久石讓名曲開「無人」演奏會

《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《崖上的波兒》……宮崎駿動畫是你我的童年回憶，而久石讓大師的原創音樂更加是百聽不厭。想用不一樣方式去感受大師樂曲的魅力？神戶的六甲音樂盒博物館將於7月18日至9月9日期間，舉行名為「特別展『用世界最大級的Dance Organ聽久石讓』」。話說該博物館是六甲山的著名景點之一，展出源自歐美的古式音樂盒和手風琴，也有日本出產的出品，當中最吸引眼球的莫過於闊約7.8米、高約4.6米的世界最大自動演奏樂器DeKempenaer。1938年於比利時出產的DeKempenaer，主樂器是使用590支金屬管製造的風琴，附屬樂器包括太鼓、手風琴、鐵片琴等十多種樂器。今次的音樂會就是由它孭飛「演出」，音樂會於每小時的30分舉行，每節約15分鐘，其中會演奏包括《天空之城》、《龍貓》及《風之谷》的電影配樂，還有一些久石讓創作的廣告歌曲，另外也會使用古典音樂盒、手風琴等配合演出，絕對令人聽出耳油。

六甲音樂盒博物館

地址：神戶市灘區六甲山町北六甲 4512-145

入場費：成人 1,050日圓、小童 530日圓

營業時間：10:00am~5:00pm