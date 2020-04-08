Hyundai Santa Fe Premium加推新Options

採用四輪驅動的7座位全新第4代Hyundai Santa Fe於去年中抵港，輸港的有標準版和Premium版，車價相差3萬。後者叫得做Premium版在配備上當然是相對齊料，例如：不止LED日間行車燈和尾燈，連頭燈也是LED；儀錶板不是3.5吋，而是7吋；泊車鏡頭不止得後面，而是360度全景。此外，還多配備全景式滑動天窗、Qi手機無線充電及中排車窗遮光簾。

聽落都叫幾齊料吖！未算呀，最近代理為新Santa Fe Premium推出5項額外選裝設備(價錢由$5,000-$15,000不等)，令Premium更Premium。

這次的拍攝車可說是最Full Options的示範，一共選裝了4項，包括：SmartSense Package(智能定速巡航、車道保持輔助、自動緊急煞車及後座提示系統)、Comfort+ Package(記憶座椅、座墊伸延、便捷進入及+/-波撥片)和投影式抬頭顯示器。另外，在車廂配色選擇，就在酒紅色內籠連面絨面頂篷和雙色配搭(灰/啡或米白/黑)之間，選擇了前者，整體豪華感再/進一步提升。

規格表

車型：五門七座位SUV

引擎：直四

容積：2,359c.c.

最大馬力：185ps/6,000rpm

最大扭力：24.3kgm/4,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：六前速自動連加減波

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

平均耗油量：9.3L/100km

車身體積：4,770×1,890×1,705mm（長×闊×高）