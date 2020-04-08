告別三尖八角！　重製版再現真男神

疫情底下很多人要留在家中，幸好最近新Game浪接浪推出幫大家解悶，除有被瘋狂炒賣的《動物森友會》及「包乞食」重製版《Resident Evil 3》外，全球Game迷期待的《Final Fantasy VII Remake》亦終於正式推出。

1997年推出的《FFF VII》擁有壯大劇情及個性化角色，其3D混合2D設計更巔覆了當年遊戲技術，加上過場動畫叫人眼前一亮，時至今年依然被RPG迷捧為不朽神作。時隔23年，廠商以現有技術再造經典，畫面當然幾何級提升，原來三尖八角的男神Cloud與女主角Tifa，恍如中了「還原靚靚拳」般以靚樣示人，大家可從他們的臉部看到細微的感情變化，玩時會更加入戲。另外，作為背景的米德加都市以往非常粗糙，如今整個重新設計，把街道以及居民生活的細節展示出來，舊玩家可從一個全新角度欣賞這個未來城市。

提到舊玩家，雖然劇情沿用Cloud加入「雪崩」組織對抗巨大企業「神羅公司」為主線，但故事只抽出原版序章、也即「逃出米德加」一段來深度發展，當中再加入大量補完及角色戲份，部分地方亦有改編，所以絕非「炒冷飯」之作，新舊玩家都能從中領略到樂趣與新鮮感，而遊戲長度估計會在50小時以上，足夠玩家們沉浸其中。

玩法方面，新版由以往最傳統的指令操作，變成全動作仿ARPG的全新戰鬥系統，中間再加入魔法、道具等指令，最正是玩時可不斷切換角色，各人又有長短火不同招式，所以過關就要因應敵人攻擊而不停換招，相當具挑戰性，難度亦自然增加不。唯一問題是非動作控可能會覺得被改得面目全非，這方面就要時間適應了。遊戲是整個系列的第一部，後續還會分幾集推出，入手的話就要預了是「長期抗戰」，至於日後Save如何過渡就值得再留意了。

發售日：2020年4月10日

開發廠商：SQUARE ENIX

語音：日文、英文

遊戲類型：角色扮演遊戲

字幕：繁體中文、簡體中文