生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，今天不自覺以強者姿態出現，招來別人不服氣，別太過霸道！

牛：↓ 情緒不太穩定，不要在今天改變任何事情，這對你完全沒有好處的。

虎：↑ 好運的一天，是時候檢討理想和目標，加快推進的速度，成功近在咫尺。

兔：→ 用慣常的方法處事，效果已經很不錯，急功近利反會引起不明朗因素。

龍：→ 今天做任何事宜與別人一起幹會較安全，不宜代人攜帶貴重物品啊。

蛇：→ 要從錯誤中吸取教訓，努力改善不濟地方，才會有所進步。白水晶助運。

馬：↓ 逃避應負的責任，會令運氣進一步惡化，覆水難收，自己闖的禍自己負責。

羊：★ 今天所聽到的意見要多接受，多與情人溝通對話，愛情運可望再升級。

猴：→ 心情不太好，不妨和朋友出外遊玩，到樹木多的地方去，能增潻好運。

雞：→ 生活逼人，不喜歡做的事情還是要網續做，退一步想會活得更快樂！

狗：↑ 人氣正在上升中，特別在朋友的聚會當中，成為眾人焦點。紅色有助運勢。

豬：→ 做任何事都要先發制人，搶得先機，如不努力爭取的話，永無成功之日。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌