白羊：辭令及思考力稍佳，家庭及戀愛運運回升，與家人伴侶多會面多交流，助增情誼。

金牛：財運轉佳，工作運亦佳，議價力較強，求職、轉職及謀事將較利好，宜積極行事。

雙子：人氣及財運回升，事業運轉佳，求職、面試、轉職或謀事等將較利好，宜積極。

巨蟹：精神士氣較旺，雖家庭感情及夫妻關係或持續不穩，多聚會多交流，助增進情誼。

獅子：辭令及思考力欠佳，但社交心理回升，聯誼會友時多注意言行態度，將更能盡興。

處女：事業運轉佳，貴人運回升，聯誼會友，有助招引工作良機，宜善用公餘爭取曝光。

天秤：人氣持續不穩，但事業心較旺，出勤、公幹或海外項目等進展較佳，宜積極行動。

天蠍：精神士氣稍佳，但公事問題等問題或會較頻，遇有阻力，需多予耐性，多作協調。

人馬：社交及戀愛運較佳，今天宜約會、聯誼。辭令較佳，多交流有助固有關係的發展。

山羊：公事問題或會較頻，人事變動及溝通情況或較繁瑣，但體能稍佳，有助維持進度。

水瓶：人緣稍佳，做生意、自由業或銷售業者等，宜加緊落力，將有助開單、簽約等。

雙魚：情緒回穩，家庭及戀愛運轉佳，親子及感情關係將較愜意和順，宜多聚會多約會。