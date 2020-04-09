【健樂事】食蛋應節　5點保健康

一連四天的復活節假期於明日正式開始，沒有自助餐，去不了旅行，或許是時候回歸基本步，以自製復活彩蛋作為留家抗疫的節目吧！

蛋，寓意新生命的開始，難怪能成為節日Icon，但一般復活蛋都以朱古力炮製，多吃無益，反而以烚雞蛋應節更加健康。事實上，食蛋有益的說法，相信不會有人反對吧！問題是怎樣吃才是最適合呢？謹記以下5點，可望食得健康！

1.幼兒別吃蛋白

雞蛋中的膽固醇能幫助製造賀爾蒙，對發育中的小孩子來說，那是不可或缺的重要元素。但家長要注意，雞蛋過敏通常於2歲前出現，尤其是蛋白，徵狀包括皮膚紅腫、腹瀉、嘔吐等，情況嚴重者更會出現氣喘及呼吸困難，故幼兒在1歲前不宜吃蛋白。

2.日限1隻蛋黃

據美國農業部的資料顯示，1隻重約50克的雞蛋含有約186毫克膽固醇，而一般成年人的每天建議攝取量為200至300毫克，所以1日吃不多過1隻蛋黃便沒有問題，毋須戒吃，更何況蛋黃還可為人體提供維他命D、維他命E、葉酸、奧米加3脂肪酸等營養。

3.烚蛋最有營養

雞蛋的食法眾多，以烚蛋最理想，能100%保留雞蛋的營養價值，有利吸收，其次為嫩炸（98%）、炒蛋（97%）等，生雞蛋則只剩餘3至5成。值得一提，油煎過老、蛋邊被烤焦的雞蛋，蛋清內的高分子蛋白質會變成低分子氨基酸，甚至形成有毒化學物。

4.微熟蛋易消化

若論消化的難易度，以微熟雞蛋（煮2至3分鐘）最易，半熟雞蛋（煮約5分鐘）則勝在香滑味濃，較符合大眾口味，消化時間約為2小時，亦屬健康之選。若煮蛋時間過長，則需要花3小時以上消化。另外，高溫煮蛋會破壞各種維他命和抗氧化物

5.孕婦不宜生吃

生雞蛋或未煮熟的雞蛋，包括自製的蛋黃醬和蒜泥蛋黃醬，有機會含李斯特菌，可引致腸胃不適，因此懷孕期間不宜進食。此外，吃生雞蛋可以增肌的說法，值得商榷，因生雞蛋含抗生物素蛋白，可與生物素結合，兩者形成的複合物可導致人體無法完全吸收雞蛋的營養，相比之下，將雞蛋煮熟反而能夠有效地為人體供應蛋白質。