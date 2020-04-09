應節復活蛋　暖笠笠爆菇香

來到復活節，怎可缺少雞蛋這個節日主角，唔想小朋友吃太多朱古力，金鐘一間五星級酒店中菜行政總廚鄧家濠師傅就教大家一道珍菌溫泉蛋。師傅指炮製溫泉蛋，首選蛋味濃的意大利或日本蛋，將水溫保持在攝氏62至65度，按蛋的大小浸煮約15分鐘便成，難度不算高。

傳統日式食法是加點葱花和豉油，鄧師傅指想味道更濃郁，可以搭配菇菌醬，做法是用乾雞油菌、腰果和濃雞湯攪成蓉，加點豉油煮熱便成，想菇味更濃，記得加點浸過菌的水。若然趕時間的話，坊間也有現成的菇菌醬選購。

將雞油菌醬和炒香的本菇配溫泉蛋，放點火腿粒和法葱碎，便能添加鹹鮮香味。滑嘟嘟的溫泉蛋，無論用來配麵包或米飯，一樣咁好味，加上食材用料健康富營養，小朋友也可以放心食用。

材料：

乾雞油菌 40克

腰果 20克

濃雞湯 60克

雞蛋 1隻

火腿粒 少許

法葱 少許

水 適量

生抽 適量

本菇 10克

做法：

1.乾雞油菌以60毫升水浸泡洗淨，蒸30分鐘，浸菌水隔沙備用。

2.腰果蒸腍，加濃雞湯、雞油菌、浸菌水攪拌成蓉。煮熱後加1.5茶匙生抽成菇菌醬。

3.雞蛋以攝氏62-65度浸煮約15分鐘。

4.本菇炒香，加生抽調味。

5.在碗內舀入菇菌醬，放入溫泉蛋、本菇，加火腿粒和法葱碎裝飾便成。