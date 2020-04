一文總結　復活節7大美妝優惠

復活節又來了,今年大家的心情或多或會受新冠肺炎疫情影響而略顯低落。與其成日諗住唔開心嘅嘢,不如買買買轉換一下心情,個人靚啲都開心啲。加上不少品牌都趁復活節狂推優惠,真係行過路過唔好錯過呀!今次小記找來7個美妝優惠,美妝控不妨睇吓啱唔啱心水!

1.8折優惠套裝+禮品

AVEDA減少掉髮3部曲護理套裝有8折優惠,由洗髮水、護髮素到頭皮激活精華一應俱全,更額外贈送頭皮按摩梳及專用布袋,送完即止。

2.低至88折優惠+贈品

ETVOS抗敏美白/美白淨透精華95折發售,連同抗痘美白/Acne VC平衡淨透88折組合(限定30套),能修護被口罩悶壞的皮膚。另外,凡購買恒耀光感礦物眼彩膏或粉嫩礦物蘑菇胭脂,即可獲贈「神經醯胺高效補濕潤膚液迷你版10ml」乙支。

3.指定套裝35折優惠+禮品

可35折買su:m37°奇迹活酵肌密精華套裝和水漾補濕全系列套裝,此外首次購物並登記成為su:m37° Club會員,即可獲贈限定迎新禮品。優惠期至4月17日,不可與其他優惠同時使用,售/送完即止。另外,於4月10~12日期間,凡到任何一間品牌專門店或專櫃展示已讚好的「su:m37 Hong Kong」Facebook專頁及此活動的貼文,即可免費換領「王牌奇迹活酵肌密面膜」一片。

4.指定套裝低至39折

The history of Whoo天率丹香港限定極致再生精華套裝提供5折優惠;而天率丹和率極致再生睡眠面膜套裝與拱辰享 雪潤亮白氣墊粉底霜套裝 #21/23 (2020 春日限量版),則分別推出39和4折優惠。

5.指定套裝低至69折

THREE平衡精萃潔膚套裝73折優惠,極致豐盈洗護套裝69折優惠,另加不同組合套裝優惠。

6.底妝組合限時76折優惠

MAKE UP FOR EVER ULTRA HD超高清基礎底妝組合限時推出76折優惠,內含被譽為最上鏡經典粉底的ULTRA HD超高清無瑕粉底,能幫你打造口罩下的底妝美肌。推廣期由4月6日至4月19日,售完即止。

7.銅鑼灣限定店獨家超筍優惠

FILORGA由即日起至6月30於銅鑼灣時代廣場Facesss開設期間限定店,親臨店舖的顧客可獨家專享超筍優惠,全線產品2件85折、3 件8折;首120名顧客購買任何產品更可獲贈「Time-Zero 逆時光淡紋精華」30ml/「Sleep & Lift提拉緊緻塑顏晚霜」50ml、購物滿$450可獲贈復活節超級禮品套裝乙份,送完即止。優惠期至4月30日。