IB攻略：留喺傳統名校讀DSE　定係讀國際學校好？

筆者讀書年代（08年拔萃男書院畢業）成日都聽到人講讀國際學校就係讀唔到書，通常係留班生或者畀人踢出校嘅學生先走去讀嘅啫！讀到書嘅一定係考舊時行緊嘅A Level預科制度。

但係依家DSE文憑試一試定生死，而且IB大行其道，今時唔同往日啦。好多傳統名校例如筆者母校，聖保羅男女書院，聖士提反書院等等都有IB國際學校課程，而且收生極度嚴謹， 唔係想讀就有得讀！聽聞要全級頭50先有機會面試啊！你仲話讀唔到書先走去讀？不過大家都心照，因為唔係咁，點會有學校全校IB平均分41以上（IB滿分45分，全球平均分：29分），IB 40分已經達到劍橋大學嘅收生基本要求。

精英制度底下，有人想讀入唔到，但係亦都有人被IB學校取錄，心大心細，唔知點揀，留係DSE定係讀IB呢？相信大家都聽過李寶樁書院（LPC）㗎啦，如果無聽過唔緊要，總之係一間需要過5關斬6將， 學生仲要文武雙全先會收嘅國際學校之中嘅名校！點解佢咁出名？因為自2013年累計攞40分以上嘅學生接近200人！ 而且人才輩出，如歌手莫文蔚、港澳事務辦公室主任王光亞、前威爾斯親王醫院行政總監馮康等都係舊生！不過咁吸引嘅OFFER，都有家長猶豫讀唔讀好！皆因呢位家長個囡囡係女拔萃讀書（女拔無IB課程），校內考試名列前茅，但係LPC又收左佢，家長就煩惱緊明明DSE讀得好好地，要唔要冒險轉讀IB呢？聽人講IB科目好似仲難過DSE，但係LPC難得收咗，無理由唔讀！所以打嚟畀筆者教育中心問個究竟，筆者順便喺度同大家分享IB科目係乜嘢一回事啦！

就先講IB數學同DSE嘅分別，DSE Core Math 唔使讀Vector， Probability Distribution概率分布，微積分（Calculus)，但係IB學生一科Standard Level Math （中等數學）已經要讀晒！DSE M1 先會讀Distribution，M2讀到VECTOR， 所以課程好散。IB高等數學（MATH HIGHER LEVEL）入面嘅Option（選修科）仲難！例如Discrete math要學埋大學程度嘅數學例如Chinese Remainder Theorem，即係舊時孫子兵法士兵陣列排序，係有數得計㗎！抽象啲嘅仲有SETS，要學埋De morgan theorem， Cayley table總之就係DSE掂都唔會掂嘅章節。

所以，仲話本地學生數學去到國際學校一定贏晒？依家就真係未必！不過，筆者都係建議這位家長幫小朋友轉讀IB。我哋成日話，讀DSE就係爭入大學，但係讀IB，就係爭入好嘅大學。喺IB嘅制度，基本上係接近100%入大學率，因為IB學生嘅優勢係成績國際認可，就算香港無大學OFFER，外國名牌大學都爭住收。LPC學費唔平，既然家長畀得起每年學費約HKD $165,500，何必同DSE學生爭嗰萬零個香港大學學位呢？