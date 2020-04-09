今晚食乜：日式玉子燒　軟綿富蛋香

日式玉子燒無論在日本或香港日菜餐廳都食唔少，甚至街頭也有不少玉子燒小食店，可以隨時隨地品嘗的軟嫩小食，自家烹調的話，還夫需要一定功夫與技巧，想更易掌握這手藝，不妨參考一下IG@kisslovesfood，上載的影片會教大家快速炮製加了配料的玉子燒。

做法是先將蛋漿加調味料和牛奶，隔篩去除雜質，放入配料，將切得很碎的紅蘿蔔、洋葱碎攪勻，便可開始煎蛋。先落半份蛋漿煎至半熟，輕輕捲起8成，於尾端倒入少許蛋漿，煎熟後捲起，直至蛋漿倒完、全部煎蛋捲起為止。剛煎好的玉子燒，閒置在室溫10分鐘左右才切件，稍微涼吃味道更佳；加了配料的玉子燒軟滑而口感十足，作輕食或小菜也不錯。

材料：

雞蛋 4隻

牛奶 2湯匙

鹽 半茶匙

油 1湯匙

洋葱碎 2湯匙

紅蘿蔔碎 2湯匙

葱碎 2湯匙

胡椒 1茶匙

做法：

1.雞蛋、鹽和奶拌勻。

2.蛋漿隔篩，加洋葱碎、紅蘿蔔碎、1湯匙洋葱碎拌勻，加胡椒調味。

3.燒熱油，倒入半份蛋漿，煎熟後捲起8成。

4.不斷在尾端加入蛋漿煎熟再捲。

5.放在室溫閒置10分鐘，灑上剩下的葱碎，切件便可享用。