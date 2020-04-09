超夢幻！美少女戰士香水護甲油

「我要替月行道，儆惡懲奸！」呢句說話相信各位美少女戰士粉絲都唔會陌生，同時亦是很多女生的童年回憶。每次推出美少女戰士的相關產品時，都會令各位忠粉忍不住出一出血，而預定在2020年上映的劇場版《美少女戰士Eternal》更是大受期待。最近Creer Beaute Miracle Romance就藉此推出了一系列美少女戰士香水護甲油，以Sailor Moon月野兔和Small Lady豆釘兔為設計原型，外觀設計非常夢幻。

指甲的周邊特別容易乾燥、長倒刺，特別是最近更是經常洗手 ，這款香水護甲油加入了3種補濕成分，分別是荷荷芭油、玫瑰果油和葡萄籽油，能滋潤指甲和甲緣，兩款香氣亦為指尖帶來芳芳氣息。設計方面，除了頂部加有水晶配飾，整個瓶蓋亦設計成水手服裙子，而指甲油就由兩種顏色組成，非常夢幻。無論是顏值還是實用性都是滿分，絕對是精緻女孩的首選。

Miracle Romance美少女戰士香水護甲油的售價是4,400円（連稅）（約HK$316），由即日起至4月26日在「Premium Bandai」的官方網站開放預訂，預計9月發貨，想買的朋友要快手了！