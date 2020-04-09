靈敢侶情：人家煲韓劇　我噒《香港’83》

令我最感興趣的角色，就是一名叫陳積的經紀。（作者提供）

年少時掛住學英文，天天看英文台，於是很少留意本地節目。

數年前，曾看過幾集《香港’81》，自此一再回味，實在太好看！終於，朋友替我找到收看餘下系列的頻道，當大家在煲韓劇，我走去煲《香港’83》。

原來以前的電視小品，是這麼有內容。一家「銀禧小食店」，連接着三個家庭和一家算命室，裏頭的角色包含着道德型、愛心型、師奶群、市井型、拜金女和年輕一族。聽朋友從旁講解，《香港’8幾》每集的主題，都緊貼着當時的時事和社會問題，而在最後，又總會給觀眾一個正確和正面的訊息，紓解大家在社會中的疑惑和壓力。

然後，每一集都只是20分鐘！

令我最感興趣的角色，是一名叫陳積的經紀，實在他賣甚麼，我看了多集都看不出來。只知道，他百足咁多爪，由玩具、零件、首飾、甚至是樓，他都賣。這個角色，看似壞人，但又未曾見他做出偷呃拐騙的事，即使有時貪心地想踩點界，他都笨笨地失敗。

一個愛錢、天天掛住賺錢的人，照道理應該儲落不少身家，但看他才租一間房仔，睡的也只不過是下格床，這種手停口停的形象，編劇們是否想顯示出他的本質實在不壞，因為狠不了心，所以還在捱？抑或，是想表達社會階梯向上流動的機會，其實很窄？

希望快點由《香港’83》看到《香港’86》，我對他的結局真的很期待。

大家有沒有這類電視小品可以介紹？我對以前的香港，真的充滿好奇。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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