【行媽咇】芫茜醫濕疹？冇奶飲魚湯？未必！

家長最緊張都是小朋友的健康，尤其是很難「斷尾」的濕疹問題，相信不少家長都試過各種方法醫治，今集《行媽咇》主持人方太跟嘉賓董敏莉大談曾經試過的濕疹療法，更會分享如何令母乳充足的妙法呢！

現時董敏莉的女兒Martha大約1歲左右，她解釋最緊張的一次，就是女兒出了蕁麻疹，其實是風疹的一種，事關某一天早上她餵女兒吃半個金奇異果，大約15分鐘後發現手腳都是紅點，而兒科醫生指致敏源有很多，一旦懷疑金奇異果是源頭，就建議女兒停吃三個月。

方太講出女兒同樣有濕疹問題，坊間的方法如芫荽水、自製藥膏等，統統都試過，但只能治標不治本，最後所使用的方法是種菌（脫敏治療），先抽血了解致敏源源頭，及後將特定份量的致敏源噴入身體治療，從而建立免疫力和抗體，減低過敏反應。

此外，董敏莉透露到目前為止仍會餵哺母乳，女兒出世後的首一個月，自己母乳分咇不足，影響了心情，因此試過找通乳師、又嘗試吃不同的食物，直至二至三個月能保持一定的母乳量，她強調自己很少湯水，目前令母乳充足的的方法就是多喝水。